Temsilcilerimiz toplandı

Bahar 2023 Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, gazetemizin Güneşli tesislerinde yapıldı. Avustralya, Avrupa ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin de iştirak ettiği toplantı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Verimli müzakerelere sahne olan toplantıda gündemdeki konular ele alındı, iç ve dış siyasî gelişmeler ile neşriyat hizmetlerimiz değerlendirildi.

Kur’an-ı Kerim tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başlayan toplantıda, yeni Divan Heyeti seçildi.

Yeni Asya A.Ş. faaliyet raporu YK Başkanı İzzet Atik, Denetleme Kurulu raporu kurul sekreteri İsmail Özdemir tarafından okundu. Raporlarda, yaşanan ekonomik krize rağmen, şirket bilançosunun olumlu gelişmeler gösterdiği ifade edildi.

Temsilcilerimiz de söz alarak raporlar hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. Değerlendirme ve müzakerelerin sonunda Yönetim Kurulu ibra edildi.

Adaylar tesbit edilerek, Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. Gizli oy, açık tasnif usulü yapılan seçimlerde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden teşekkül etti:

Fatih Yargı, Ali Demir, İzzet Atik, Hayrettin Huyut, İ. Seyda Durgun, Şükrü Bulut, Ömer Güney, Orhan Kaşlıoğlu, Hasan Güneş, İbrahim İriboz, Mehmet Pekel.

Daha sonra, Genel Kurula bağlı olarak çalışan Umumî Heyet Sekretaryası, Denetleme Kurulu ve Sistem Komisyonu üyelikleri açık oylama ile belirlendi.

Toplantı öncesi sunulan taslak gündemin sırasıyla görüşülmesi kabul edilerek görüşmelere geçildi.

Bu hafta sonu 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleriyle ilgili tavrımız ve bu husustaki neşriyatımız yeniden ele alındı. Önceki şûrâlarda alınan karar teyid edildi.

Son olarak 2022 yılı Kasım ayı Umumî Meşveret Heyeti toplantısında alınan “Millet İttifakını destekleme” kararının aynen devamına ve seçim broşürümüzdeki fikirlerimizin teyidine oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantının ve kararların hayırlı olmasını diliyoruz.

