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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Toplantının ardından

Yeni Asya'dan Size
02 Ağustos 2021, Pazartesi
Geçtiğimiz 31 Temmuz Cumartesi günü yapılan Yeni Asya Temsilciler toplantısı Türkiye’nin dört bir yanından, Almanya, Avusturya, Fransa, Avustralya ve KKTC’den yoğun katılımla gerçekleşti.

Pandemi sebebiyle 1 Kasım 2019’dan bu yana yapamadığımız toplantı böylece tahakkuk etmiş oldu.

Toplantıda, geçen dönemde hizmetlerimizde meydana gelen gelişmeler ve mevcut durumla ilgili olarak bilgiler aktarıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in konuşmasından bazı önemli satır başları:

* Ülkenin içinde bulunduğu ve medya sektörünü de olumsuz etkileyen kriz ortamına ve ilaveten pandemi sürecinin eklediği zorluklara rağmen okurlarımızın desteğiyle bu sıkıntıları olabildiğince az hasarla atlattık.

* Yönetim Kurulu üyemiz Fatih Yargı’nın teklif ve inisiyatifiyle geçen yılın başında organize edilen “İkinci 50 yıl kampanyası” ile diğer destek ve takviyeler bize nefes aldırdı.

* Pandemi kısıtlamalarına rağmen gazete tirajımızı, yine okurlarımızın sahiplenmesiyle pandemi öncesi seviyede tutabildik.

* Geçen yılın Ocak ayı sonundan bu yana keyfî ve hukuksuz şekilde hiç resmî ilan verilmemesine rağmen kendi yağımızla kavrulmayı başarabildik. Resmî ilan hakkımızın gasbına karşı hukuk mücadelemiz ise devam ediyor.  

* Yargı yoluyla maruz kaldığımız hukuk dışı baskılar da ortadan kalkma yolunda.

* Bu zorlu dönemde ayakta kalabilmek adına ciddî tasarruf tedbirleri aldık, kadromuzu olabilecek en alt seviyeye düşürmek zorunda kaldık.

* Büyük ilgi gören Külliyat kampanyalarımız da bütçemizi önemli ölçüde rahatlattı.

* Okuyucularımızın fedakârca sürdürdüğü destekler ve müessese olarak aldığımız tedbirler sayesinde SGK ve vergi borçlarımız tamamen sıfırlandı.

* Ancak ortam ve şartların ağırlığı devam ediyor. Dolayısıyla, temkin ve teyakkuzu elden bırakmadan gelirlerimizi arttırmamız ve yeni hizmet projeleriyle yola devam etmemiz gerekiyor.

Toplantımız bu manada hizmet gündemlerine yoğunlaşacağımız bir sürecin önünü açtı. İnşaallah elbirliğiyle hizmetlerimize çok daha fazla sarılıp sahip çıkarak, hep söylediğimiz ve şimdiye kadar da hep yaşadığımız gibi, halen karşı karşıya olduğumuz ve bundan sonra karşı karşıya olacağımız muhtemel bütün sıkıntıları böyle aşacağız.

Allah yardımcımız olsun.

***

Yeni Yönetim Kurulu

Toplantıda yapılan seçimlerde teşekkül eden yeni Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı:

Fatih Yargı, İzzet Atik, Hasan Güneş, Ali Demir, Mehmet Ali Çiftkaya, Abdurrahman Koçak, Bahaddin Yavuz, Şükrü Bulut, Hayreddin Huyut, Ahmet Özdemir, Nejat Eren.

Tebrik ediyor, şahs-ı manevî ile beraber hizmetlerde hayırlı muvaffakiyetler diliyoruz.

***

Temmuz sıcağında ve pandemi ortamında yine büyük fedakârlıklarla gelip toplantımıza katılan ve her zamanki vakur, olgun, seviyeli, yapıcı tavırlarıyla müzakereleri sonuçlandırarak bize güç veren değerli temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

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