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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni Asya için 2020 nasıl geçti?

Yeni Asya'dan Size
04 Ocak 2021, Pazartesi 01:00
Gerek tek adam rejimiyle demokrasiden ve hukuk devletinden daha da uzaklaşılmasının getirdiği yeni sıkıntı ve zorluklar, gerekse bu durumla da çok yakın irtibatlı olarak ekonomik krizin derinleşmesi, zaten çok dar ve sınırlı imkânlarla, kendi yağıyla kavrulmaya çalışarak yola devam eden Yeni Asya’yı da ciddi şekilde etkiledi.

Ama bu zorlukları da yarım asırdır olduğu gibi yine okurlarımızla birlikte göğüsledik; şahs-ı manevînin desteği ve fiilî-kavlî duaları ile hizmetimizi sürdürdük.

Yönetim Kurulumuzun sene başında başlattığı “ikinci 50 yıl” kampanyası yoğun alâka gördü ve gelen destek bize nefes aldırdı.

Mart ayından itibaren ağırlığını hissettiren ve getirdiği kısıtlamalarla gazete dağıtımı başta olmak üzere birçok hizmetimize sekte vuran koronavirüs salgınıyla gelen yeni zorlukları aşmak için de yoğun çaba sarf ettik.

Bunun için yaptığımız çalışmalardan biri Nisan’da başlattığımız e-gazete aboneliği kampanyası oldu. Şartların olumsuzluğuna rağmen kayda değer bir başarı sağladık. Aynı kampanyayı Kasım’da da tekrarladık. Önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz inşaallah.

Pandemi döneminde internet üzerinden kitap satışlarımız da önemli ölçüde arttı. Bu mecrayı çok daha iyi ve verimli kullanabilmenin gayreti içindeyiz.

Geçen yılın güz mevsiminde hayata geçen çok önemli bir projemiz, lûgatçesiz yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı oldu.

Çoktandır seslendirilen bir talebin cevabı olarak da gerçekleştirdiğimiz ve Külliyat çeşitlerimize dahil ettiğimiz bu proje yoğun ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

Peşinden, bu versiyonla birlikte mevcut Külliyat çeşitlerimiz için başlattığımız kampanya da sürüyor.

Bilhassa ciddi ekonomik sıkıntılar sebebiyle ara verdiğimiz “Külliyat dışı eser” basımına da yavaştan başladık.

Pandeminin tekrar tırmanışa geçmesi üzerine hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde, dağıtım probleminin daha da sıkıntılı bir hal alması üzerine kâğıt gazete basımına yasaklı günlerde ara vermek zorunda kaldık ve bunu e-gazete ile telafi etmeye çalışıyoruz.

Gerek bu çalışmalar, gerek müessese içinde alınan tasarruf tedbirleri, gerekse okurlarımızın ciddi sahiplenmesi ve desteği ile bir ölçüde “rahatladık.”

Ama şartların olağanüstü ağırlığı ve kriz ortamının daha da ciddi boyutlar kazanarak devam ediyor olması karşısında bu “rahatlama”nın devamı, aynı yoğun teyakkuz ve sahiplenmenin kesintisiz ve artarak sürdürülmesini gerekli kılıyor.

Her zaman ifade ettiğimiz bir hususu bu vesileyle yine tekrarlayalım:

51 yıllık tarihimizde bütün sıkıntı ve zorlukları, şahs-ı manevî olarak hizmetlerimize daha fazla sahip çıkmak suretiyle aştık.

Yine öyle yapacağız inşaallah.

2021’in, hizmetlerimizin önündeki bütün engellerin kalktığı ve yeni hizmet hamlelerinin önünün açıldığı bir sene olması duasıyla.

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  • Nur'a Müştak

    4.1.2021 10:44:52

    Külliyatın android uygulamasını dört gözle bekliyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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