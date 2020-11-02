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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

14 yaşındaki İdil depremden 58 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı

02 Kasım 2020, Pazartesi 07:57
İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı çıkarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

 

AA

Etiketler: İdil, deprem, enkaz
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