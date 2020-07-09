15 yaşında 5 yabancı dil öğrendi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İclal Dağcı, Türkçe dışında 5 dil daha öğrendi.

15 yaşındaki İclal Dağcı okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dillerinin yanı sıra, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar vererek bugüne kadar Arapça ve İngilizceden sonra Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşmaya başladı. Dağcı, bir süredir de Almanca ve Rusça öğrenmeye çalışıyor. İclal Dağcı, dil öğrenmek üzerine Youtube’da videolar da yayınlayarak ve çeşitli sosyal medya platformlarında düzenlenen canlı yayınlara katılarak dil öğrenmeye çalışan öğrencilere destek oluyor, kendi kendine dil öğrenme yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. Dağcı, “Öğrendiğim dilleri genellikle bilgilerime dayalı olarak seçiyorum. Dili bir şeye ilgi duyduğumuz için veya kültür hakkında öğrenmek için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için daha eğlenceli bir süreç haline geliyor. Ben de öğrendiğim dilleri daha çok ilgimi çeken coğrafyalardan seçtim” dedi.