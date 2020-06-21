ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından THY'nin ABD'nin Chicago ve Washington kentlerinden kalkan ilk tarifeli uçakları, bu sabah İstanbul'a ulaştı.

İlk olarak 276 yolcusuyla THY’nin Chicago'dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Daha sonda saat 09.15'te THY'nin TK8 sefer sayılı Washington uçağı 279 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na geldi. İnişlerin ardından terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.