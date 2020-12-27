Abdulkadir Badıllı’yı rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerinden olan Abdulkadir Badıllı Ağabey’i vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

1936’da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyü’nde doğan Abdulkadir Badıllı 1953’te Bediüzzaman Said Nursî’nin talebeleri arasına katılmıştı. Üstad Bediüzzaman’la tanıştıktan sonra hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfeden Badıllı, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Osmanlıca biliyordu. Üstadı ve Risale-i Nur’u hedef alan hücumlara sessiz kalmamış ve susturucu cevaplar vermişti. 25 Aralık 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden (78) Badıllı Ağabey’in kabri, Urfa’da Dergâh Camii’nde bulunan mezarlıktadır.

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