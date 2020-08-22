Ağrı Dağı çöp yığınına döndü

Her yıl binlerce dağcının tırmandığı ve Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın dorukları bırakılan sigara paketi, poşet, yemek artıkları, pet şişeler ve konserve kutuları nedeniyle çöplüğe döndü.

T24’ün haberine göre, Ağrı Dağı’nın, çevre bilinci oluşmamış kişiler tarafından çöplüğe dönüştürüldüğünü ve bunun da utanç verici bir şey olduğunu söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyon dağcılık antrenörü ve dağ mihmandarı Yıldırım Beyazıt Öztürk, “Bu dağlarda 17 yıl çalıştık. İlk kez bu kadar pis gördük. Utandık ve üzüldük. Eşyalarımızı atları ile kamp alanına taşıyan yöre insanları ile birlikte burada bir temizlik yaptık. Topladığımız çöpleri atlar eşliğinde ilçe merkezindeki çöplüğe dökecekler. Umarım bundan böyle çevreye çöp atılmaz. Çünkü sonradan vurdumduymazlık oluyor. Buraya çıkan her dağcı ve turist çöpünü de beraberinde götürmeli” diye konuştu. Dağ kayağı antrenörü ve dağ mihmandarı Mustafa Tekin ise şunları söyledi: “Burası Türkiye’nin çatısı. Bizde şu an 4 bin 200 ana kampında oluşan çöp alanının içindeyiz. İstenmeyen bir manzara. 15 büyük poşet çöp topladık.”