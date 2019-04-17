Anadolu Otoyolu'nu kullanacakların dikkatine!

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü Abant ile Yumrukaya kesiminde, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle trafik akışı sağlanamayacak.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otoyolun Abant gişeleri ile Yumrukaya mevkisinde yer alan Abant-2 Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle 1 Mayıs'a kadar, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak. Trafik akışının kontrollü sağlanacağı bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi. AA

Okunma Sayısı: 389

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.