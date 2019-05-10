Ankara Barosun'ndan “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” pankartı

Ankara Barosu, konum olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) karşısı çaprazında yer alan binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı siyah pankart astı.

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösteren Ankara Barosu'nun YSK binasının tam karşısında yer alan binasına "Hukuksuzluğun tam karşısındayız" yazılı pankartığı görüldü. Ankara Barosu, YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararını, “Hukuk kılıfına sokulan darbe” olarak nitelendirmişti. Barodan yapılan açıklamada, sandık kurulu teşkiline yönelik itirazların olağanüstü itiraza konu olamayacağının altı çizilmiş, “Görev süreleri, kendilerine verilen emir telakki edilmeden uzun zaman önce Anayasa’ya aykırı olarak uzatılmış olan bu atanmışlar, 80 milyona borçlu oldukları kamusal hizmetlerini yapmak yerine hukuken mesnetsiz kararlarıyla, ülke tarihinin karanlık sayfalarına elleriyle işlemişlerdir” denilmişti.

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