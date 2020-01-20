Ankara'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara’nın bazı ilçelerinde 20 Ocak 2020 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi şöyle: ALTINDAĞ 09:00 – 15:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Aydınlıkevler Mahallesi ÇANKAYA 10:00 – 16:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Kızılay Mahallesi, İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi 09:30 – 16:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Mürsel Uluç Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Çavuşlu Mahallesi, Evciler Mahallesi, Karahasanlı Mahallesi 09:00 – 17:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Karahasanlı Mahallesi, Kömürcü Mahallesi, Tohumlar Mahallesi Yayla Mahallesi 14:00 – 16:00 saat elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Sağlık Mahallesi GÖLBAŞI 09:00 – 17:00 saat aralığında kesintisi yaşanacak mahalleler: Karaali Mahallesi KEÇİÖREN 09:00 – 15:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Kanuni Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Atapark Mahallesi SİNCAN 09:00 – 12:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Ahi Evran Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi 10:00 – 12:00 saat aralığında; Akşemsettin Mahallesi 14:00 – 16:00 saat aralığında; Pınarbaşı Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Saraycık Mahallesi YENİMAHALLE 09:30 – 16:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Emniyet Mahallesi

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.