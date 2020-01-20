Ankara'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Ankara’nın bazı ilçelerinde 20 Ocak 2020 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak.
‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi şöyle:
ALTINDAĞ
09:00 – 15:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Aydınlıkevler Mahallesi
ÇANKAYA
10:00 – 16:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Kızılay Mahallesi, İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi
09:30 – 16:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Mürsel Uluç Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Çavuşlu Mahallesi, Evciler Mahallesi, Karahasanlı Mahallesi
09:00 – 17:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Karahasanlı Mahallesi, Kömürcü Mahallesi, Tohumlar Mahallesi Yayla Mahallesi
14:00 – 16:00 saat elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Sağlık Mahallesi
GÖLBAŞI
09:00 – 17:00 saat aralığında kesintisi yaşanacak mahalleler: Karaali Mahallesi
KEÇİÖREN
09:00 – 15:00 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Kanuni Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Atapark Mahallesi
SİNCAN
09:00 – 12:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Ahi Evran Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi
10:00 – 12:00 saat aralığında; Akşemsettin Mahallesi
14:00 – 16:00 saat aralığında; Pınarbaşı Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Saraycık Mahallesi
YENİMAHALLE
09:30 – 16:30 saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Emniyet Mahallesi