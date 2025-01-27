"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Antalya-Alanya'da tadilat yapılan oteldeki yangın söndürüldü

27 Ocak 2025, Pazartesi 21:00
Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, saat 17.00 civarında inşaat olan binada yangının başladığını, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, polis ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile müdahale edildiğini söyledi.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

"Yangın, çalışma sırasında kaynaktan çıkıyor"

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığını anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

"İki saatlik yoğun çalışma sonucu ekiplerimiz yangını söndürdü. Tüm katlarda arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar tüm ekibin yaptığı çalışma, inşaat firması sahibi de buradaydı, onların da tüm çalışan ekipler tam bir listede. Herhangi bir can kaybı bulunmuyor. Kendisinden aldığımız bilgiye göre, bu inşatta günde 200 kişilik çalışma ekibi var. Yangın sırasında sadece 4 kişi ekiplerimizin çalışmasıyla indirildi. Burası otel değil, bir inşaat. Burada kalan, yaşayan yok, sadece çalışanlar var. Yangın zaten o çalışma sırasında bir kaynaktan çıkıyor, alttaki elyaf malzemelerinin tutuşmasıyla yayılıyor, iki saatlik çalışmayla sonlandırıldı. Kurtarılan kişilerin de sağlıklarında ters durum söz konusu değil."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de söndürme ekiplerinin özverili çalıştığını, 4 işçinin kurtarıldığını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya-Alanya'da tadilat yapılan oteldeki yangın söndürüldü

    On binlerce Gazzeli kuzeydeki topraklarına dönmeye başladı

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı! "Kısa vadede ortadan kalkması olanaklı gözükmüyor"

    BM: Esad rejimi, devrilmeden önce işlediği suçların delilerini yok etti

    Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

    Bursa-Nilüfer'de 4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Esir takasında gözler yeni turda

    Gazze, Batı’nın 'ahlâkî üstünlüğünün' de mezarı oldu

    Sorumlular mutlaka hesap verecek

    Solunum yolu enfeksiyonları acilleri doldurdu

    Yapay zeka tehlikesi kapıda

    “Bağımsız bir yargı artık yok”

    Faruk Şen vefat etti

    Yoon "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı

    İsrail, evlerine dönmeyi bekleyen Gazzeli sivillere de ateş açtı

    Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

    Topyekun sindirme operasyonu

    Dervişoğlu: Mutlaka hesap verecekler

    Trump'tan DSÖ'ye yeniden dahil olabiliriz sinyali

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Bayrak değişimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin aşındırdığı değerler araştırması
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın akabinde yaşanan mu’cizeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sancı, sarsıntı ve sonrası
    Genel

    Faruk Şen vefat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    Müfsidlerin hilelerini teşhir etmeli
    Genel

    Yapay zeka tehlikesi kapıda
    Muzaffer KARAHİSAR

    Afyonkarahisar’da gençlerin okuma programı
    Mehmet KARA

    Yüzde 71, “adalet yok”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.