Antalya - Kaş'ta da kar yağışı gözlemlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde de bir süre etkili oldu.

Gömbe Yaylası'nda öğleden sonra başlayan kar, alışılmadık şekilde ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Ağullu Mahallesi Çomucak mevkisine de yağdı. Kar yağışı mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem heyecanlandırdı. Yoldan geçen bazı sürücüler durarak karı seyretti. Çamlıova Mahallesi'nde çobanlık yapan Recep Kargın, "Maşallah, bereket yağıyor" diyerek, kar tanelerine söylediği türküyle eşlik etti. Kınık Mahallesi'ne de 30 yılın ardından kar yağdı. Mahalle sakini Mehmet Zillioğlu, daha önce yüksek kesimlerde görülen karın uzun yıllar sonra ilçe merkezine indiğini dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.