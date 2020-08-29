Ardahan'da bir mahalleye karantina kararı

Ardahan'ın Posof ilçesinde karantinada olan Baykent köyünün yanı sıra Yukarı Mahallesi de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yukarı Mahallesi'nde COVID-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, halkın sağlığının korunması amacıyla mahallede 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri de köyde filyasyon çalışması başlattı. Mahallenin bağlı bulunduğu Baykent köyü de 19 Ağustos'ta karantinaya alınmıştı.

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.