Bahçelievler’de çöken binanın enkazı kaldırıldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çöken boş binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi’nde, deprem nedeniyle daha önce boşaltılan bina, dün saat 14:40 sıralarında çökmüştü. Bina, yanındaki yeni binada da hasara yol açmıştı. Çökmenin ardından ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar saat 01:30 sıralarında tamamlandı. İtfaiye ekipleri çöken binanın yanındaki binada da riskli parçaları temizledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çalışmaları gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, bölgede güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttuğu görüldü. Çevre binalarda bugün hasar tespit çalışması yapılacak.

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