Balıkçıların av sezonu 1 Eylül'de açılıyor

Yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül için gün sayıyor.

Yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül için gün sayıyor. Kentin Karadeniz sahilindeki ilçesi Karasu'da ağlarını ve teknelerini onararak hazırlanan balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu olmasını bekliyor. Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Fuat Sezer, balıkçıların deniz hasretinin sona ermesine az kaldığını söyledi. Tüm balıkçıların limanda hazırlıklarını yoğunlaştırdığını anlatan Sezer, sezonun iyi geçmesi beklentisi içinde olduklarını aktardı. Palamut, lüfer, çinekop gibi balıklarla av sezonunu açacaklarını tahmin ettiklerini kaydeden Sezer, "Sezonun açılmasını bekliyoruz. Bizim burada 70'e yakın profesyonel balıkçı teknemiz var. Bu balıkçı arkadaşlarımız 1 Eylül'de vira bismillah deyip denize çıkacaklar." diye konuştu. AA

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