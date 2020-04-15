Balıkçılık av sezonu sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun sona ermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, balıkçılık av sezonunun sona ermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ağustos 2019 gecesi açılan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın 15 Nisan itibariye sona erdiğini belirtti.

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe net ihracatçı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu belirten Pakdemirli, göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine işaret etti.

Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğine vurgu yaptı.