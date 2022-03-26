Başkent beyaza büründü

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürdü.

Kar yağışının kentin ana arterlerinde önemli bir ulaşım sorununa yol açmadığı görüldü. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, kar yağışının geçen haftanın tahminlerinde görüldüğünü belirterek, "Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren yağış beklemiyoruz." dedi. Yarın yağış beklenmediğini de dile getiren Macit, "Yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı var. Sabahtan sonra parçalı az bulutlu bir hava olacak. En yüksek sıcaklık ise 9-10 dereceye kadar çıkacak." diye konuştu. AA

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