Beyaz çay stokları pandemide tükendi

Türkiye’de pandemi sürecinde Çaykur’un tabiî ve sağlıklı ürünlerine artan ilgi ile birlikte, ‘Beyaz iksir’ adıyla üretilen ‘beyaz çay’ın stokları da tamamen tükendi. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Tüketicilerimizden gelen yoğun talebi karşılamak üzere üreticilerimizi teşvik ederek beyaz çay üretimini arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce (ÇAYKUR), ‘Tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde edilen beyaz çayın üretimi sürüyor. Dünyada, ‘İmparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye’de ise ‘Beyaz iksir’ adıyla alıcı bulan beyaz çay, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Kan dolaşımı ve sindirim sistemine iyi geldiği bilenen, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlayan beyaz çayın geçen yılki stokları tamamen tükendi. ‘İnsan sağlığına çok faydalı’ Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın insan sağlığına çok ciddî faydalarının dünyada yapılan bilimsel araştırmalarla ispatlandığını belirterek, “Beyaz çay bahçelerindeki açmamış tepe tomurcukların elle tek tek toplanması ile üretilir. Bu tomurcuklar dolgun, yüzeyleri beyaz tüylü ve parlak görünümdedir. Beyaz çay dünyada gençlik aşısı olarak adlandırılıyor ki yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı kullanılmaktadır. Cildi kuvvetlendirici, yeni cilt hücre yetişmeyi destekleyicidir. Çevre ve günlük cilt yıpranmalara karşı cildi koruyucudur. Pürüzsüz ve yumuşak bir deri oluşumunda etkin rol oynar. ‘Genç görünmek istiyorsan beyaz çay iç’ söylemini beyaz çay fazlası ile hak etmektedir” dedi.

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