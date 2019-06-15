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Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

15 Haziran 2019, Cumartesi 14:10
Türkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13. alanı olan Kuyucuk Gölü, havaların ısınmaya başlamasıyla kurumaya yüz tuttu.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Kuyucuk Gölü'nde, havaların ısınmaya başlamasıyla bazı yerler kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan alanı olan Kuyucuk Gölü, göç halindeki birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor.

Kuyucuk Gölü, Kafkasya ve İran-Anadolu biyolojik çeşitlilik noktalarının kesiştiği konumda bulunuyor.

Gölde KuzeyDoğa Derneği ekibi tarafından yapılan çalışmalarda, en az 207 kuş türünün alanı kullandığı tespit edildi. Kuş göç güzergahları göz önüne alındığında, bu sayının 250'yi geçtiği tahmin ediliyor.

Özellikle nesli tükenmekte olan bazı kuş türlerinin Kuyucak Gölü'nü tercih edip üremesi, gölün önemini artırıyor. Gölün bazı yerlerinin kurumasından etkilenen kuşlar, başka sulak alanlara göç etmeye başladı.

Gölün derinliği her geçen yıl azalıyor

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, yıllarca uyarmalarına önlem alınmayan gölün kurumaya başladığını söyledi.

Kuyucuk Gölü için artık oyalanmadan somut adım atılması gerektiğine işaret eden Şekercioğlu, "2003'te Kars'a ilk geldiğimde gölün derinliği 5 metrenin üzerindeydi. 1997'de gölün derinliği 13 metre ölçülmüş. Yıllardır suyun sürekli azaldığını, gölün kurtarılması için çalışma başlatılması gerektiğini söyledik." dedi.

Gölün kurumaması amacıyla önlem alınması için yetkililerin harekete geçmesini isteyen Şekercioğlu, "Göl artık bitti, eskisi gibi sadece sonbaharda birkaç kez kuruması söz konusu değil. Haziran ayındayız, göl yok olmak üzere. Yapılacak en acil eylem Kuyucuk köyü içinden geçen taze suyun önünün açılması ve göle verilmesi, gölü besleyen derenin serbest bırakılması. Bir an önce gölün toparlanması için somut planlar yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Şekercioğlu, göle Kars Barajı'ndan su verilmesinin riskli olduğunu savunarak, "Barajdan su verilmeye çalışılması bilim dışı. Çünkü buraya kanalizasyon, peynir fabrikası atıkları karışıyor. Bu su gölü öldürür. Kuyucuk Gölü'ne verilecek su, köyün içinden geçen temiz dere suyu, bölgedeki kaynak suları olmalı." diye konuştu.

AA

Etiketler: Ramsar Sözleşmesi, Kuyucuk Gölü, kuş
Okunma Sayısı: 93
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