BUDO bazı seferlerini iptal etti

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 13.00 ve 16.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.30 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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