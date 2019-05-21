Çöl tozları soluk aldırmayacak

Uzmanlar; hastalar mecbur kalmadıkça açık havada kalmaması ve maske takmaları konusunda uyarıyor açık havada kalmama ve maske takma konusunda uyarıyor.

Şiddetli rüzgârlarla ve çamurlu yağışla hafta boyunca kendini gösterecek olan çöl tozları özellikle astım hastaları için büyük tehlike oluşturuyor.

BirGün’de yer alan habere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını kaydetti. Ancak çöl tozları özellikle astım hastaları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Dünya genelinde 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 4 milyon astım hastası bulunuyor. Herkes için Acil Sağlık Derneği (HIASD) başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu astım hastaları için uyarılarda bulundu. Dr. Rodoplu, hava kirliliğinin de astım hastalarını büyük oranda etkileyebileceğini aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, ülkede astım hastalığının artmasına sebep olan etkenlerin tespit edilmesi için Meclis’te araştırma önergesi verdi.