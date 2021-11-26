Diş hekimleri de kamudan kaçıyor

Sağlık Bakanlığı’nın, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren merkez ve hastanelerinden diş hekimi göçü yaşanıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen, son bir yılda binden fazla diş hekiminin kamudan istifa ettiğini söyledi. İstifalar nedeniyle, uzmansız kalan bazı kliniklerde hizmet durdu. En büyük kopuşun olduğu ortodontide, hastalar ciddi mağduriyet ile karşı karşıya kaldı.

Diken’in haberine göre, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıklamalarına göre 18 ayda 8 binden fazla hekim, kamu kurumlarındaki görevlerinden istifa ederek ayrıldı. Kamuda, benzer yaprak dökümü ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde devam ediyor.

İstifa eden diş hekimlerinin, toplam sayının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten İşmen, şöyle konuştu: “Çok ciddi anlamda istifa etmeyi düşünen meslektaşlarımız da var. Çareyi istifa edip özel muayenehane veya poliklinik açmakta buluyorlar. Mutlaka halkın kamudaki sağlık hizmetine ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ama koşulların hekim ve hastalar için düzeltilmesi gerekiyor.”