Doktorlar da kaçıyor

Son iki yılda 3 binden fazla doktor çalışmak üzere Almanya’ya gitti, bu yıl da bir o kadarı gitmek için sıra bekliyor.

Uzun nöbetler, doktorlara yönelik şiddet ve sağlık sistemindeki katı hiyerarşiden şikâyet eden doktorlar, Almanya’da bunların hiçbirinin olmadığını söylüyorlar. Almanya’ya gitmek isteyen doktorların kurduğu Telegram grubu 8 bini geçti. Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen’in haberine göre; Türkiye’de yaklaşık 160 bin doktor bulunuyor ve bir doktora yaklaşık 500 hasta düşüyor. OECD ülkelerinde bu rakam 341. Türkiye’nin OECD ortalamasını yakalayabilmesi için en az 80 bin doktora ihtiyacı var. Tıp fakültelerinden yılda yaklaşık 15 bin öğrenci mezun oluyor. Doğru planlama ile ihtiyacın karşılanması mümkün görünse de son birkaç yıldır doktor havuzunda büyük bir kaçak var. Çünkü yeni mezun olan ya da kariyerin başlangıcında olan çok sayıda doktor Almanya’ya gitti, yüzlercesi de sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Türkiye’den onları uzaklaştıran ne? Almanya’ya giden ya da gitmek için mücadele veren doktorlar şunları söyledi:

Çağrı Orkun Kılıç - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi: “2017 yılında mezun olduktan sonra 2 yıllık zorunlu hizmetimi tamamladım ve kısa süre önce Almanya’ya geldim. Almanya’ya sosyal devletin olması, adaletin ve sağlık sisteminin hakkaniyetli çalışması sebebiyle geldim. Beşinci sınıfta intörnlük yaparken yaşadıklarım ve gördüklerim bu kararı almamı sağladı. Zorunlu hizmet kapsamında Pendik’te bir hastanenin acil servisindeydim. Olaysız bir nöbetimiz yoktu. Bir nöbet gecesi hasta yakınından şiddet görme endişesiyle kendimizi bir odaya kapattık. Bu olaylar çok sevdiğim doktorluk mesleğini neden daha iyi şartlarda yapamıyorum sorusunu oluşturdu bende. Almanya’daki ilk yıllarımda mesleğimi özgürce yapabildiğimi hissettim.”

Cemal Altuntaş - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi: “2018’de mezun oldum ve 5 gün sonra Almanya’ya gittim. Başlarda mesleğimi Türkiye’de yapmak istiyordum. Almanya’da şartlar insani. Türkiye’de ise mesleğe yeni başlayanların yükü ağır. Bunun sebebi de Türkiye’de doktorların kıdem kazandıkça daha az iş yapıp yapması gereken işleri asistanlara yaptırması. Ayda 15 nöbet tutan meslektaşlarımız var. Basit bir izin almak için bile adeta üstünüzde çalışan doktora yalvarmanız gerekiyor. Şimdi mesleğimi huzur içinde yapıyorum.”