Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: En az 6 ölü var!

Midilli açıklarında bir botun devrilmesi sonucu en az 6 kişi öldü, 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin öldüğü bildirildi. Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü. Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı. AA

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