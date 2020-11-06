'Ekim ayında 120 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "Ekim ayında toplam 120 (41 ölü, 66 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, İzmir depremine ilişkin bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir edici paylaşım yapan 83 paylaşıma rastlanıldığı, tespit edilen 66 kişiden 30'unun gözaltına alındığı ve 3'ünün tutuklandığı bilgisine yer verildi. NTV

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