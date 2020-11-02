Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanenin çıkışında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün daha evinde karantinada kalacağını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Tedavisiyle ilgilenen doktor ve hastane personeline de teşekkür eden İmamoğlu, İzmir’deki depremde vefat edenlere rahmet dileyerek karantina sonrası İzmir'e gideceğini kaydetti. İmamoğlu, sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Sabah yapılan testlerimizde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar." diye yanıtladı. AA

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