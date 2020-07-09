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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

En çok cezalar muhalif kanallara

09 Temmuz 2020, Perşembe 16:49
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son üç yılda haber ve tartışma programlarına yönelik cezaların yüzde 69’unu muhalif olarak bilinen kanallara kesti.

gazeteduvar’ın haberine göre, temel amacı yolsuzluklarla mücadele ve şeffaflığın geliştirilmesi olan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Şeffaflık Örgütü, RTÜK’ün 2017-2020 yılları arasında tv kanallarına yönelik yaptırım kararlarını inceledi. Buna göre en çok yayın durdurma ve para cezası hükümete yönelik eleştirel yayın yapan kanallara kesildi. RTÜK cezalarının yüzde 69’unun hedefi Halk TV, Tele1, Fox TV ve KRT TV oldu. Kesilen para cezasının toplam tutarı ise 21 milyon 970 bin lirayı buldu.

Etiketler: ceza, muhalif kanal
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