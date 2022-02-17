Evliler daha mutlu

TÜİK’in 2021 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü.

Evli fertler, evli olmayan fertlere göre daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2020’de yüzde 48,2 iken 2021’de yüzde 49,3’e yükseldi. Evli kişilerin, evli olmayan kişilere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli kişilerin oranı, 2021’de yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki kişilerin oranı, 2020’de yüzde 48,2 iken 2021’de yüzde 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden kişilerin oranı ise 2020’de yüzde 14,5 iken 2021’de yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020’de yüzde 43,2 iken geçen yıl yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020’de yüzde 53,1 iken 2021’de yüzde 54,6 olarak belirlendi.

Evli kişiler daha mutlu

Evli fertlerin, evli olmayan fertlere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli fertlerin oranı, 2021’de yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 48,9’unun, evli kadınların ise yüzde 58,8’inin mutlu olduğu gözlendi.

Aile ve sağlık mutluluk kaynağı

Fertlerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021’de yüzde 67,6 olurken bunu sırasıyla, yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4 ile anne/baba yine yüzde 4 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021’de yüzde 69 olurken bunu sırasıyla, yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 5,1 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip izledi.