Gazete dağıttılar

Türkiye’de Elektronik Mühendisliği okuyan Afrikalı Yakin ve DYP İzmir Eski Milletvekillerinden Mehmet Özkan’la Samsun’dan Şeref Çetintaş dükkanlara ve yoldan geçenlere Yeni Asya hediye ederek tanıtım yaptılar.
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21 ŞUBAT 2020 - GÜNÜN KARİKATÜRÜ
21 ŞUBAT 2020 - YENİ ASYA 1. SAYFA
AA
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