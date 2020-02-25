Gazete dağıttılar

İstanbul Süleymaniye, Kirazlı Mescit ve Vezneciler istikametinde gazete dağıtımı gerçekleştirildi.

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