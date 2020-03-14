Günde ortalama 900 bin ton döner tüketiyoruz

Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, "Ülke genelinde döner büfelerinin sayısı 30 bini buluyor. Günlük döner tüketimi son yıllarda artarak ortalama 900 bin tona çıkmış durumda" dedi.

Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı ve Bereket Döner Üst Yöneticisi (CEO) Muhammet Nezif Emek, ülke genelinde döner büfelerinin sayısının 30 bini bulduğunu belirterek, "Günlük döner tüketimi son yıllarda artarak ortalama 900 bin tona çıkmış durumda." dedi.

Emek, Türkiye'de et sektörünün ana oyuncusu dönerin, nesilden nesile aktarılan geleneksel bir lezzet olduğunu kaydederek, en çok sevilen yiyeceklerin başında dönerin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hatta mahallesinde döner işletmesinin bulunduğunu, dönerin, ülkenin en yaygın yiyeceği olduğunu dile getiren Emek, dünyaya bir türk markası olarak ihraç edilen ürünün yurt dışında da çok sevildiğini anlattı.

Emek, Türk halkının dönerden kopamadığını belirterek, "Ülke genelinde döner büfelerinin sayısı 30 bini buluyor. Sektörde üretimden tüketime kadar olan zincirde yüz binlerce kişi istihdam ediliyor. Günlük döner tüketimi son yıllarda artarak ortalama 900 bin tona çıkmış durumda. Zaman zaman bin tonu bulabiliyor." diye konuştu.

Türkiye'de döner zincirlerinin yemek sektörünün önemli bir halkasını oluşturduğunu vurgulayan Emek, sektörün aylık ekonomik büyüklüğünün 4 milyar liraya ulaştığını söyledi.