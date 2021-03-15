Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgarın, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.