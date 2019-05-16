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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

16 Mayıs 2019, Perşembe 12:00
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Kuzey Afrika'dan gelen tozun Türkiye semalarını kapladığını belirterek, Atmosferik Sayısal Model sonuçlarına göre çöl tozunun etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi. Toros, ''Görüş mesafesinde düşüşler gözlenebilecek. Yağış alan bölgelerde cisimlerin, araçların yüzeylerinde çamur lekelerini görebileceğiz" dedi.

Toros, özellikle bahar aylarında Türkiye'nin, konumu itibarıyla Kuzey Afrika ve Arap yarımadasından gelen çöl tozlarının etkisinde kaldığını söyledi.

Afrika ve Arap yarımadasında geniş alanlardaki çöl sahalarından kuvvetli rüzgarlar vasıtasıyla yeryüzünden kaldırılarak atmosferde salınan tonlarca kum ve toz karışımlarının, binlerce kilometre mesafelere taşınabildiğini belirten Toros, çöl tozlarının, toz bulutları şeklinde çok yüksek rakımlara ulaşarak güneş ışınlarını zayıflattığını kaydetti.

Toros, çöl tozlarının ulaşım sektörü ve iletişim araçlarında da kalite kaybına yol açabildiğini aktardı.

"Görüş mesafesinde düşüşler gözlenebilecek"

Kuzey Afrika'dan gelen tozun Türkiye semalarını kapladığına vurgu yapan Toros, "Atmosferik Sayısal Model sonuçlarına göre çöl tozu, etkisini hafta sonuna kadar sürdürecek. Görüş mesafesinde düşüşler gözlenebilecek. Yağış alan bölgelerde cisimlerin, araçların yüzeylerinde çamur lekelerini görebileceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, Türkiye'deki insanların bünyesinin havadaki çöl tozlarına alışkın olmaması nedeniyle bu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı olanlara zarar verebildiğini dile getirerek, yapılan akademik çalışmaların tozun akciğeri tahriş edip astımın şiddetlenmesine neden olabileceğini vurguladı.

AA

Etiketler: çöl tozu, Meteoroloji
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