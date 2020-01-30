Hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları denizde hamsinin dışında umdukları avlanmayı yapamadı .

Karadeniz'de balık sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların geride kalan 5 ayda yüzünü hamsi güldürdü. Sinop'ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı. Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, 2019 yılının eylül ayında başlayan av sezonunda yüzlerinin hamsi ile güldüğünü söyledi. Karadeniz'in tamamında hamsi avcılığı yapıldığını anlatan Ünlü, "Tahminlerimizin üzerinde çok ama çok hamsi avcılığı oldu. Ancak bunun yanında palamut hiç olmadı. Lüfer ve istavrit gibi balıklar da olmadı." dedi. AA

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