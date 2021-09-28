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28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi

28 Eylül 2021, Salı 13:31
İstanbul, yılın 8 aylık döneminde 4 milyon 854 bin 4, ağustos ayında ise 1 milyon 2 bin 722 yabancı turisti ağırladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 8 ayında 4 milyon 854 bin 4 oldu. Ağustos ayında ise İstanbul'u 1 milyon 2 bin 722 kişi ziyaret etti. Turist sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 arttı.

Ağustos ayında İstanbul'a 999 bin 765 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 2 bin 957 oldu.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 67,89'u İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 31,68'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Almanlar ilk sırada

Ağustosta İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 117 bin 522 turistle ilk sırada yer aldı. Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 11,72'sini oluşturdu.

Almanya'yı sırasıyla 88 bin 63 turistle İran, 60 bin 68 turistle Rusya, 55 bin 461 turistle Fransa, 49 bin 172 turistle Irak, 39 bin 522 turistle ABD, 35 bin 694 turistle Kuveyt, 31 bin 805 turistle Hollanda, 31 bin 359 turistle Ürdün, 29 bin 538 turistle Ukrayna, 28 bin 511 turistle Özbekistan, 22 bin 457 turistle Azerbaycan, 21 bin 667 turistle Libya, 15 bin 551 turistle Avusturya ve 13 bin 799 turistle Fas takip etti.

Şehre gelen turistlerin yüzde 8,78'ini İranlılar, yüzde 5,99'unu Ruslar, yüzde 5,53'ünü Fransızlar, yüzde 4,90'unu Iraklılar, yüzde 3,94 Amerikalılar, yüzde 3,56'sını Kuveytliler oluşturdu.

Söz konusu dönemde İstanbul'a 190 ülkeden turist gelirken, Kuzey Kore, Sao Tome ve Principe, Guyana ve Svaziland'dan sadece birer kişi İstanbul'u ziyaret etti.

AA

Etiketler: İstanbul, yabancı turist
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