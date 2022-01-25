İstanbul'da araçların köprülerden geçişine izin yok

İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmiyor.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine Kavacık mevkisinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri ayrıca araçların kış lastiği takıp takmadığını da kontrol etti. Jandarma ekipleri ise Göktürk'ten İstanbul Havalimanı'na giden D-20 yolunda kontrol noktası oluşturdu. Burada özel araçları denetleyen jandarma ekipleri, izni olmayanların yola devam etmelerine izin vermedi. Kuzey Marmara bağlantı yollarına giren tırların geçişine izin verilmezken, Eyüpsultan ilçesine bağlı Odayeri köyünü Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayan yolda tırlar bekliyor.

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