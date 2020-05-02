‘İztuzu’ caretta carettalara kaldı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalarla hareketlendi.

Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu sahilinde kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu sahiline geçen yıl caretta carettaların 650 yuva yaptığını, yuvalardan yaklaşık 35 bin yavrunun denize ulaştığını aktaran Kaska, bu yıl da bölgede 600’ün üzerinde yuva oluşmasını beklediklerini kaydetti. AA

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