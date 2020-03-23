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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kaza yapan uçağın pilotu ev hapsi koşuluyla tahliye oldu

23 Mart 2020, Pazartesi 18:06
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubat ayında pisten çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi koşuluyla tahliye edildiği öne sürüldü.

Sözcü’den Yusuf Demir'in haberine göre, 3 kişinin vefat ettiği kaza sonucu tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi koşuluyla tahliye edildiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 24 Şubat’ta hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Mahmut Aslan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Etiketler: kaza, uçak, pilot, ev hapsi, tahliye
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