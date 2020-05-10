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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Korona yetimleri bize emanet

10 Mayıs 2020, Pazar
Yetim Vakfı’nın hazırladığı rapora göre, Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843’ü yetim, 81 bin 239’u ise öksüz.

Yetim Vakfı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Türkiye ve dünyadaki yetimlerle ilgili güncel verileri, 2019 Yetim Raporu’nda yayınladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında online ortamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, salgın dönemlerinde de en büyük mağduriyeti kriz ve savaş bölgelerindeki çocuk ve kadınların yaşadığını belirtti. Gülsatar, koronavirüs dolayısıyla vefat eden vatandaşların ailelerinin de çalışma alanlarında olduğunu, geride kalan yetim çocuklar için eğitim ve psiko-sosyal destekte bulunabileceklerini ifade etti. 

Yetim Vakfı Başkan Vekili Avukat Hüsamettin Orhan da Türkiye ve dünyadaki yetim çocukların sorunları ve çözüm tavsiyelerine ilişkin hazırlanan “2019 Yetim Raporu” ile yetim ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili güncel verileri açıkladı. Orhan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843’ünün yetim, 81 bin 239’unun ise öksüz olduğunu, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğunu kaydetti. Orhan, “Türkiye’de 17 yaş altı 720 bin çocuğumuz çalışıyor. 5-11 yaş arası 31 bin çocuğumuz sosyal yetimlik nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor” dedi.

Her 100 evden 7‘sinde baba yok

UNİCEF’in Mayıs 2020 verilerine göre, 2019 yılı sonunda şiddet ve çatışma sebebiyle ülke içinde yerinden edilen 46 milyon kişinin yaklaşık yüzde 42’si çocuk. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de bulunan 3 milyon 583 bin 584 Suriyeli mültecinin 1 milyon 680 bin 214’ü çocuklardan oluşuyor. Türkiye’deki Suriyeli yetim çocuk sayısına ilişkin sağlıklı veri bulunmuyor. Saha çalışmalarına göre bu rakamın 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Her 100 evden 2’sinde anne, 7‘sinde baba yok. Türkiye’deki her 1000 çocuktan 15’inin anne ya da babası yok.

İstanbul  - Yeni Asya

 

 

Etiketler: çocuk, yetim
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