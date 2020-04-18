LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, Kovid-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızlahaftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, şirketinin maske üretimiyle ilgili çalışmalarını anlattı.

LC Waikiki'nin üretim, yatırım, istihdam ve "toplumsal fayda odaklı" çalışma anlayışıyla Türkiye'nin gurur ve güven duyduğu bir marka olduğunu anlatan Küçük, "Devletimiz, kurumlar, şirketler ve halk olarak, birlik ve dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde, milli seferberliğe destek vermeyi, memleketimize karşı asli görevimiz olarak görüyoruz. Her şirket gibi, biz de imkanlarımızı çalışanlarımızın, halkımızın ve devletimizin hizmetine seferber etmekle yükümlüyüz. Bu doğrultuda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dört bir koldan yürütülen seferberliğe maske üretimi ile destek veriyoruz." diye konuştu.

Salgınla mücadele için hem bireysel çabalara, hem de öncü şirketlerin seferberliğine ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Küçük, "Toplumsal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, hep birlikte sağlıklı günlere ulaşmak için biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

"Tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük''

Küçük, salgının 11 Mart'ta ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan maske tedarik sıkıntısını aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ortak üretim seferberliği başlattıklarını anlattı.

Bakanlığın, birçok üreticinin yanı sıra LC Waikiki'den de maske talep etmesinin ardından derhal harekete geçtiklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ham madde teminini ve gerekli tüm makine teçhizatını üstlenerek, imalat altyapısını kurduk. LC Waikiki ve Taha Grubu olarak, sadece bir hafta içinde, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle, tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük ve 2,5 milyon adet maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik.

Sonrasında devam eden ihtiyaç sebebiyle, LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz. Tüm üretim alanlarında en hızlı şekilde gereken tüm tedbirler alındı, maske üretim altyapısı Sağlık Bakanlığı standartlarına göre hazırlandı ve üretime başlandı."