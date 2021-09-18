'Marmara’da 8 büyüklüğünde bir depremin olma riski yok'

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremine ilişkin olarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

“Bahsedildiği gibi 7,2-7,5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil” diyen Prof. Üşümezsoy, “Ancak olacak deprem için göller bölgesindeki alana dikkat etmek gerekiyor” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, şunları kaydetti: “Godot’yu Beklerken isimli bir roman vardı, orada herkes Godot’u bekliyordu, deprem de İstanbul için adeta bir Godot oldu. Marmara’yı boydan boya bir fay kat edecek, 8,1 büyüklüğünde deprem olacak, büyük felâket gibi söylemlerde bulundular. O zaman ben Marmara’yı boydan boya kat eden bir fay olmadığını söyledim. Bu fay bir ucu İzmit’te bir ucu Saroz’da olarak anlatılıyor ve spekülasyon yapılıyordu. Bu spekülasyonların arkasında onların jeolojik bir çalışmaları, jeolojik bir formasyonları yoktu. Bu tez iki yıl kadar sürdü ve birçok makale yazdılar, ama sonra onları çöpe attılar. Özet olarak söylüyorum ki Marmara’yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6,5 olacaktır.” Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru’nda olacak deprem sonrasında İstanbul’da en fazla etkilenecek alanlar için ise şehrin batı yakasını işaret etti: “Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere Avcılar hatta Florya’yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor.”