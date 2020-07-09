Molla İbrahim Dursun vefat etti

Risale-i Nur Talebesi ve Gazetemiz Yeni Asya’nın müdavim okuyucusu Emekli Din görevlisi Molla İbrahim Dursun Hoca Kovid-19 hastalığı dolayısıyla vefat etti.

Yaklaşık 10 günden beri Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi gören Molla İbrahim Dursun hoca Şanlıurfa Harran Kapı aile mezarlığında defnedildi. Şanlıurfa – Muhammed Said Çiçek

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