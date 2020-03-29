"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Pegasus, yurt içi uçuşları 30 Nisan'a kadar iptal etti

29 Mart 2020, Pazar 10:43
Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Havayolu şirketinin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020'de yapılan düzenlemeyle beraber, iptal olan uçuşlardaki biletinizi, web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz. Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz."

Açıklamada vatandaşların dilediği takdirde kesintisiz ve ücret farkı olmadan değişiklik işlemini, ücretsiz çağrı merkezlerinden yapabilecekleri belirtilerek, "Geçirdiğimiz süreçteki yoğunlukta takdir edersiniz ki çağrı merkezimizde yavaşlamalar olup bekleme sürelerinde artış yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: Pegasus, yurt içi uçuş, iptal
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'LGS'de erteleme söz konusu değil'

    Prof. Dr. Ceyhan: İnsanların bilinçlenmesi şart

    Emeklilere bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

    Pegasus, yurt içi uçuşları 30 Nisan'a kadar iptal etti

    Pozitif haberlere odaklanalım

    Mücadele, ortak akıl ve dayanışmayla kazanılır

    Milyonlarca insan bu şartlardan mahrum

    2009’dan daha kötüsü geliyor

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

    Bilanço ağırlaşıyor

    Kulüplerimiz neden yardım kampanyası başlatmıyor?

    Rüştü Reçber Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

    New York, New Jersey ve Connecticut karantinaya alınabilir

    Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor

    'Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak'

    İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm

    Bakan Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri açıkladı

    Gün birlik günüdür

    Her hayat, eve sığmıyor ne yazık ki!

    Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar endişelendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şaşmaz pusula
    Genel

    2009’dan daha kötüsü geliyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rüya Hac’da sükût etti
    Abdurrahman AYDIN

    Çıkarcı dindarlık ve tüccar kulluğu
    Risale-i Nur'dan

    Duaların kabulünde mühim bir vesile
    Hasan ŞEN

    Korona korkusu
    Genel

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım
    Genel

    Bilanço ağırlaşıyor
    Mehmet KARA

    Demokrasinin virüsü darbedir!
    Adnan NACİR

    Coronaldo ve Corhona Gencebay

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.