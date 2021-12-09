Prof. Dr. Günay Karaağaç vefat etti

Ardahan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Karaağaç, Covid-19 illetine yenik düştü.
Yakalandığı Covid-19 illeti sebebiyle Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Prof. Dr. Karaağaç, 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı vefat etti. Karaağaç’ın naaşı İzmir’de defin edildiği öğrenildi.
RİSALE-İ NUR DOSTUYDU
Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın dostları onun; “Risale-i Nur Külliyatı bir din terminolojisi ortaya koymuştur, onun için bir harfine dokunamazsınız” dediğini aktardılar. Prof. Dr. Karaağaç, Risale-i Nur konulu toplantılara da katılan isimler arasında yer almıştı.