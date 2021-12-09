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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Prof. Dr. Günay Karaağaç vefat etti

09 Aralık 2021, Perşembe 21:16
Ardahan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Karaağaç, Covid-19 illetine yenik düştü.

Yakalandığı Covid-19 illeti sebebiyle Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Prof. Dr. Karaağaç, 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı vefat etti. Karaağaç’ın naaşı İzmir’de defin edildiği öğrenildi.

RİSALE-İ NUR DOSTUYDU

Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın dostları onun; “Risale-i Nur Külliyatı bir din terminolojisi ortaya koymuştur, onun için bir harfine dokunamazsınız” dediğini aktardılar. Prof. Dr. Karaağaç, Risale-i Nur konulu toplantılara da katılan isimler arasında yer almıştı.

Etiketler: Prof. Dr. Günay Karaağaç, vefat
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