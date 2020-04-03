"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Rize girişinde araç kuyruğu

03 Nisan 2020, Cuma 11:12
Türkiye'de, koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının olduğu İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden, Karadeniz’e göç sürüyor. Çay hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. Özel araçlarıyla gelenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek, kayıt altına alındıktan sonra gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor. Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu mayıs ayında başlayacak çay hasat sezon hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor.

'GELMEK ZORUNDAYDIK'

Çay hasat sezonu için Samsun'dan geldiğini anlatan Mehmet Arıman, "Kent girişinde durdurulduk. Buraya çay toplamaya geldim. 85 yaşındaki annemi getiremedim yasaklardan dolayı, yasaklara uyuyoruz. Biz gelmek zorundaydık çay tarımından dolayı. Evde izolasyonda kalacağız 14 gün boyunca zaten bir aydır evdeydik bir ayda burada kalırız bir şey olmaz’’ diye konuştu.

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Sultan Şeref de "Yaşlı bir annem var arabada onu da götürüyorum. Rize Kalkandere'de oturuyoruz. Annemi getirmek için özel izin aldım. Zor bir yolculuk oldu" dedi.

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Aydın Bakoğlu ise "İstanbul'dan geldik. Yolculuk zor geçti. Her ilde çevirme vardı. Uygulamalar çok iyi insan sağlığı için gerekli. Virüsün yayılması bu uygulamalar sayesinde önleniyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Rize, giriş, araç kuyruğu
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkel'in karantinası sona erdi

    İstanbul Valisi açıkladı: Sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı

    Bakan Varank: 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

    Tirajlar düşüyor

    Mutlu ve Birinci Ağabeyleri rahmetle anıyoruz

    Altın rekor kırdı

    Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

    Benzine 20 kuruş zam bekleniyor

    'Maske kesinlikle takılmalı'

    Amerika'da nisan sonuna kadar 20 milyon kişi işsiz kalabilir

    Enflasyon mart ayında arttı

    Filistinli Bakan gözaltına aldı

    Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak

    Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

    Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı

    Yardıma engel değil, hayırda yarış zamanı

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

    İtalya'da ölü sayısı 14 bine yaklaştı

    Fitch Ratings'ten ''küresel resesyon'' uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar sınavı kaybetti, Meclis de kaybetmesin
    Ahmet BATTAL

    TBMM ve suçluya âdil muamele
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Beşer zulmeder, kader adalet eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tahirî: On veli derecesinde
    Cevher İLHAN

    Düşünceyi ifade “suç” olmaktan çıkarılmalı
    Risale-i Nur'dan

    Hastalara bir teselli, manevî bir reçete
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallâhu ve ni’mel vekîl (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Kampanya döneminde sona gelirken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.