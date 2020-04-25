Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar molozla kapatıldı

Koronavirüse rağmen çay hasadı için Rize'ye gelmek isteyenlerin, alternatif yolları kullanıp kaçak olarak kente girmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine Rize-Trabzon arasında kullanılan alternatif köy yolları moloz dökülerek kapatıldı.

Rize’ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticinin, daha önce verilen izinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Kararla, büyükşehirlerde yaşayan ve çay tarımı için yaz döneminde bölgeye gelmek isteyenler bulundukları kentlerde kaldı. Ancak bazı üreticilerin alternatif yolları kullanarak kente girmeye çalıştığı belirlendi. Rize- Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, alternatif köy yollarını kullanan bazı sürücülerin kente girmeye çalışması nedeniyle bu yollar da moloz dökülerek kapatıldı. 6 NOKTA MOLOZ DÖKÜLEREK KAPATILDI Rize- Trabzon arasındaki alternatif 6 noktada giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. İki kent arasındaki tek giriş ve çıkışlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde İyidere- Of ilçeleri arsasındaki kontrol noktalarından gerçekleştiriliyor. Rize'nin Kalkandere ilçesi Ormanlı köyü ile Trabzon'un Of ilçesi Pınaraltı köyü arasındaki geçiş noktası da kapatıldı. İki köy arasında akrabalarına gidip gelemeyenler de mağdur oldu.

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