Sabahattin Boyacı dualarla uğurlandı

Dün (9 Mart 2021) evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarımız Sabahattin Boyacı, Isparta Atabey Pazar Mahalle'sinde kılanan cenaze namazının ardından aynı mahallenin mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze namazına Antalya, Burdur ve Isparta'dan Risale-i Nur talebeleri de katıldı. 35 yılını Risale-i Nur hizmetine adayan Boyacı, 1954 Antalya doğumlu ve matematik öğretmeniydi. Boyacı, köşe yazılarında ihlasın, hizmette bulunmanın ve istikamet üzerinde olmanın, muhabbet ve uhuvvetin önemini vurgulamıştı. Bir köşe yazısında, "Teamüllerimizi tekâmül ettirerek içinde bulunduğumuz iman ve Kur’ân hizmetini bütün insanlığa ulaştırmak için durmadan dinlenmeden gayret etmeliyiz. Gecemiz gündüzümüz muhabbet ve uhuvvetle dolmalıdır. Husumeti körükleyen münafıkane hareketlerden uzak durarak ihlas ve kardeşlik muhafaza edilmelidir" diye yazmıştı. Haber Merkezi

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