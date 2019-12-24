Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük meydana geldi

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu bildirilen ocakta, toprak altında kalan bir kişinin kurtarılmasına çalışılıyor.

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu bildirilen kömür ocağında meydana gelen göçükte bir kişi toprak altında kaldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen bir kömür ocağında göçük oluştu. Göçük sırasında ocakta çalışan 2 kişiden biri kurtuldu, Hasan İnal toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri İnal'ı kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. AA

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