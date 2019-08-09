Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tuzla Orta Mahalle 5. Cadde’de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.