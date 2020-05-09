Ülkemizde 50 kişi daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.
Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi öldü, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor." ifadesini kullandı.
AA