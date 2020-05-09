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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ülkemizde 50 kişi daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

09 Mayıs 2020, Cumartesi 19:47
Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi öldü, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: koronavirüs, vefat
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  • ergan

    9.5.2020 20:15:57

    Vaka sayısı günlük 300 civarında iken alınan önlemler ( kuaförler, AVM'lerin kapanması vb.) vaka sayısı 1500-2000 arası olduğu bu zamanda kaldırılıyor. Bu durum işi daha da büyütecek bir gelişme gibi duruyor.

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